Вже 22 росіянина попросили Путіна обміняти їх на українських політв'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На сьогодні 22 ув’язнених російських громадянина написали заяви до президента Росії Володимира Путіна з проханням обміняти їх на українських політв’язнів. Про це написала на своїй сторінці у Facebook Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
"На цей момент 22 ув’язнених російських громадянина написали заяви з проханням до президента РФ на обмін", - написала омбудсмен.
За інформацією секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини, 14 серпня у Лук’янівському СІЗО Людмила Денісова зустрілася із Олександром Саттаровим та Фарухом Камаловим, які написали заяви на ім’я російського президента щодо обміну. Раніше таку заяву подав громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії.
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Наступного дня, 15 серпня, омбудсмен, як зазначається, отримала заяви від В’ячеслава Висоцького (ГУ "Черкаська виправна колонія № 62"), Валерія Іванова та Олександр Валехидіса (ГУ "Дрогобицька виправна колонія "40"), Владислава Гречина (ГУ "Одеська установа виконання покарань №21"), Віктора Агєєва (ГУ "Роменська виправна колонія №56"), Олега Дороніна (ГУ "Городищенська виправна колонія №96"), Дениса Сидорова та Євгена Шаталова (ГУ "Житомирська установа виконання покарань №8").
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Такі ж заяви надійшли від Руслана Гаджиєва, Ігора Кімаковського, (ДУ "Бахмутська установа виконання покарань (№6)"), Євгена Мефедова (ДУ "Миколаївський слідчий ізолятор").
Крім того, з Маріупольського СІЗО було отримано заяви від п’ятьох ув’язнених - Павла Черних, Анатолія Бусигіна, Олексія Шибаєва, Сергія Єгорова, Ольги Коваліс. Ще два листи були написані Василем Кусакіним (ГУ "Дніпровська установа виконання покарань №4") та Муратом Джимієвим (ГУ "Київський слідчий ізолятор").
Пізніше було отримано лист і від Валерія Гратова (ГУ "Дніпровська установа виконання покарань №4").
Як повідомили у секретаріаті омбудсмена, всі ці 22 заяви Міністерство закордонних справ України дипломатичною поштою доправить до адміністрації арезидента Російської Федерації.
Додамо, що Україна готова обміняти 23 громадян РФ на утримуваних у Росії та на окупованих територіях українців.