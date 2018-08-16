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Уже 22 россиянина попросили Путина обменять их на украинских политзаключенных

Киев • УНН

 • 16049 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. На сегодня 22 заключенных российских гражданина написали заявления к президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять их на украинских политзаключенных. Об этом написала на своей странице в Facebook Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Уже 22 россиянина попросили Путина обменять их на украинских политзаключенных

"На данный момент 22 заключенных российских гражданина написали заявления с просьбой к президенту РФ на обмен", - написала омбудсмен.

По информации секретариата Уполномоченного по правам человека, 14 августа в Лукьяновском СИЗО Людмила Денисова встретилась с Александром Саттаров и Фарух Камалова, которые написали заявления на имя российского президента по обмену. Ранее такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии.

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На следующий день, 15 августа, омбудсмен, как отмечается, получила заявления от Вячеслава Высоцкого (ГУ "Черкасская исправительная колония № 62"), Валерия Иванова и Александр Валехидиса (ГУ "Дрогобычский исправительная колония "40"), Владислав Гречина (ГУ "Одесское учреждение исполнения наказаний №21"), Виктора Агеева (ГУ "Роменская исправительная колония №56"), Олега Доронина (ГУ "Городищенская исправительная колония №96"), Дениса Сидорова и Евгения Шаталова (ГУ" Житомирское учреждение исполнения наказаний №8").

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Такие же заявления поступили от Руслана Гаджиева, Игоря Кимаковського, (ГУ "Бахмутское учреждение исполнения наказаний (№6)"), Евгения Мефедова (ГУ "Николаевский следственный изолятор").

Кроме того, из Мариупольского СИЗО было получено заявления от пяти заключенным - Павла Черных, Анатолия Бусыгина, Алексея Шибаева, Сергея Егорова, Ольги Ковалис. Еще два письма были написаны Василием Кусакиным (ГУ "Днепровское учреждение исполнения наказаний №4") и Муратом Джимиевым (ГУ "Киевский следственный изолятор").

Позже было получено письмо и от Валерия Гратова (ГУ "Днепровское учреждение исполнения наказаний №4").

Как сообщили в секретариате омбудсмена, все эти 22 заявления Министерство иностранных дел Украины дипломатической почтой доставит в пдминистрацию президента Российской Федерации.

Добавим, что Украина готова обменять 23 граждан РФ на находящихся в России и на оккупированных территориях украинцев.

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