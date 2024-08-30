Високопосадовець Держпродспоживслужби на Львівщині вимагав данину з підприємців-імпортерів квітів

Державне бюро розслідувань викрило на Львівщині масштабну схему поборів з підприємців-імпортерів квітів за участі високопосадовця Держпродспоживслужби. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.

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Зазначається, що схему організували заступник директора одного з департаментів Держпродспоживслужби України спільно з посадовцями Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області.

Вони вимагали у підприємців гроші за видачу фітосанітарних сертифікатів, які засвідчують наявність або відсутність шкідливих організмів у рослинах. Такі сертифікати необхідні для ввезення рослин з-за кордону. Суми коливались від декількох сотень до тисяч гривень залежно від кількості товару тощо.

Працівники ДБР затримали у Києві посадовця Держпродспоживслужби під час отримання $3 000. Посадовець вимагав у бізнесмена ці гроші щомісячно за те, що його товар безперешкодно отримуватиме відповідні сертифікати, а у разі відмови обіцяв створювати перешкоди,