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Високопосадовець Держпродспоживслужби на Львівщині вимагав данину з підприємців-імпортерів квітів

Київ • УНН

 • 12359 перегляди

ДБР викрило схему поборів з імпортерів квітів на Львівщині за участі високопосадовця Держпродспоживслужби. Посадовця затримали під час отримання $3000 хабара за безперешкодну видачу фітосанітарних сертифікатів.

Державне бюро розслідувань викрило на Львівщині масштабну схему поборів з підприємців-імпортерів квітів за участі високопосадовця Держпродспоживслужби. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що схему організували заступник директора одного з департаментів Держпродспоживслужби України спільно з посадовцями Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області.

Вони вимагали у підприємців гроші за видачу фітосанітарних сертифікатів, які засвідчують наявність або відсутність шкідливих організмів у рослинах. Такі сертифікати необхідні для ввезення рослин з-за кордону. Суми коливались від декількох сотень до тисяч гривень залежно від кількості товару тощо.

Працівники ДБР затримали у Києві посадовця Держпродспоживслужби під час отримання $3 000. Посадовець вимагав у бізнесмена ці гроші щомісячно за те, що його товар безперешкодно отримуватиме відповідні сертифікати, а у разі відмови обіцяв створювати перешкоди,

- йдеться у повідомленні.

Також задокументовано отримання поборів інспекторами фітосанітарного контролю ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області.

Нагадаємо

Керівник управління та головний спеціаліст Держпродспоживслужби Волині вимагали хабарі з лабораторій ринків. Їх затримали під час передачі 1200 доларів, обом загрожує до 8 років ув'язнення.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП

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