Высокопоставленный чиновник Госпродпотребслужбы на Львовщине требовал дань с предпринимателей-импортеров цветов

Государственное бюро расследований разоблачило на Львовщине масштабную схему поборов с предпринимателей-импортеров цветов с участием чиновника Госпродпотребслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что схему организовали заместитель директора одного из департаментов Госпродпотребслужбы Украины совместно с должностными лицами Управления фитосанитарной безопасности ГУ Госпродпотребслужбы во Львовской области.

Они требовали у предпринимателей деньги за выдачу фитосанитарных сертификатов, удостоверяющих наличие или отсутствие вредных организмов в растениях. Такие сертификаты необходимы для ввоза растений из-за рубежа. Суммы колебались от нескольких сотен до тысяч гривен в зависимости от количества товара и тому подобное.

Работники ГБР задержали в Киеве чиновника Госпродпотребслужбы во время получения $3 000. Чиновник требовал у бизнесмена эти деньги ежемесячно за то, что его товар беспрепятственно будет получать соответствующие сертификаты, а в случае отказа обещал создавать препятствия, - говорится в сообщении.

Также задокументировано получение поборов инспекторами фитосанитарного контроля ГУ Держпродспоживслужбы во Львовской области.

Напомним

Руководитель управления и главный специалист Госпродпотребслужбы Волыни требовали взятки с лабораторий рынков. Их задержали во время передачи 1200 долларов, обоим грозит до 8 лет заключения.