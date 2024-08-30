Высокопоставленный чиновник Госпродпотребслужбы на Львовщине требовал дань с предпринимателей-импортеров цветов
Киев • УНН
ГБР разоблачило схему поборов с импортеров цветов на Львовщине с участием чиновника Госпродпотребслужбы. Чиновника задержали во время получения $3000 взятки за беспрепятственную выдачу фитосанитарных сертификатов.
Государственное бюро расследований разоблачило на Львовщине масштабную схему поборов с предпринимателей-импортеров цветов с участием чиновника Госпродпотребслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что схему организовали заместитель директора одного из департаментов Госпродпотребслужбы Украины совместно с должностными лицами Управления фитосанитарной безопасности ГУ Госпродпотребслужбы во Львовской области.
Они требовали у предпринимателей деньги за выдачу фитосанитарных сертификатов, удостоверяющих наличие или отсутствие вредных организмов в растениях. Такие сертификаты необходимы для ввоза растений из-за рубежа. Суммы колебались от нескольких сотен до тысяч гривен в зависимости от количества товара и тому подобное.
Работники ГБР задержали в Киеве чиновника Госпродпотребслужбы во время получения $3 000. Чиновник требовал у бизнесмена эти деньги ежемесячно за то, что его товар беспрепятственно будет получать соответствующие сертификаты, а в случае отказа обещал создавать препятствия,
Также задокументировано получение поборов инспекторами фитосанитарного контроля ГУ Держпродспоживслужбы во Львовской области.
Напомним
Руководитель управления и главный специалист Госпродпотребслужбы Волыни требовали взятки с лабораторий рынков. Их задержали во время передачи 1200 долларов, обоим грозит до 8 лет заключения.