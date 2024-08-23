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Перед судом постануть двоє посадовців Держпродспоживслужби, які вимагали хабарі з лабораторій ринків Волині

Перед судом постануть двоє посадовців Держпродспоживслужби, які вимагали хабарі з лабораторій ринків Волині

Київ • УНН

 • 14689 перегляди

Керівник управління та головний спеціаліст Держпродспоживслужби Волині вимагали хабарі з лабораторій ринків. Їх затримали під час передачі 1200 доларів, обом загрожує до 8 років ув'язнення.

Судитимуть керівника управління та головного спеціаліста Держпродспоживслужби у Волинській області, які вимагали хабарі з лабораторій ринків. Їх затримали під час передачі 1200 доларів.  Про це УНН повідомляє із посиланням на ДБР. 

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо керівника одного з управлінь Держпродспоживслужби у Волинській області та його спільника – головного спеціаліста служби. Обвинувальні акти направлено до суду

- йдеться у повідомленні ДБР. 

За даними правоохоронців, керівник управління вимагав хабарі від працівників місцевих лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках. Зокрема, лише з однієї лабораторії у місті Ковель керівник управління за роботу без перевірок просив щомісячну плату у сумі 400 доларів США.

У разі відмови фігурант погрожував влаштувати перевірки, за результатами яких лікар лабораторії міг не лише отримати догану, а й позбутися роботи.

До вибивання грошей посадовець залучив головного спеціаліста одного з відділів управління, який мав забирати "абонплату".

Під час передачі чергового траншу у сумі 1200 доларів його затримали працівники ДБР спільно з Нацполіцією та СБУ.

Обох фігурантів обвинувачують у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

За клопотанням ДБР суд обрав обом обвинуваченим запобіжні заходи – тримання під вартою. Керівника управління відсторонили від виконання обов’язків, а головного спеціаліста звільнили з роботи у Держпродспоживслужбі.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП

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