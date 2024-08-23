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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Перед судом предстанут двое должностных лиц Госпродпотребслужбы, которые требовали взятки с лабораторий рынков Волыни

Перед судом предстанут двое должностных лиц Госпродпотребслужбы, которые требовали взятки с лабораторий рынков Волыни

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 13:15  •  5963 просмотра

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Руководитель управления и главный специалист Госпродпотребслужбы Волыни требовали взятки с лабораторий рынков. Их задержали во время передачи 1200 долларов, обоим грозит до 8 лет заключения.

Будут судить руководителя управления и главного специалиста Держпродспоживслужбы в Волынской области, которые требовали взятки с лабораторий рынков. Их задержали во время передачи 1200 долларов.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР. 

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении руководителя одного из управлений Госпродпотребслужбы в Волынской области и его сообщника - главного специалиста службы. Обвинительные акты направлены в суд

- говорится в сообщении ГБР. 

По данным правоохранителей, руководитель управления требовал взятки от работников местных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках. В частности, только с одной лаборатории в городе Ковель руководитель управления за работу без проверок просил ежемесячную плату в сумме 400 долларов США.

В случае отказа фигурант угрожал устроить проверки, по результатам которых врач лаборатории мог не только получить выговор, но и лишиться работы.

К выбиванию денег чиновник привлек главного специалиста одного из отделов управления, который должен был забирать "абонплату".

Во время передачи очередного транша в сумме 1200 долларов его задержали сотрудники ГБР совместно с Нацполицией и СБУ.

Обоих фигурантов обвиняют в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

По ходатайству ГБР суд избрал обоим обвиняемым меры пресечения - содержание под стражей. Руководителя управления отстранили от исполнения обязанностей, а главного специалиста уволили с работы в Госпродпотребслужбе.

Взятка в полмиллиона долларов: экс-заместителя министра энергетики отправили под стражу с залогом в 25 млн грн12 августа 2024, 16:57 • 21673 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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