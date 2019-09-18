В’ятрович завершив каденцію на посаді голови Інституту нацпам’яті
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Володимир В’ятрович завершив каденцію на посаді Голови Українського інституту національної пам’яті. Про це він особисто повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Я завершив каденцію на посаді Голови Українського інституту національної пам’яті. Це були наповнені п’ять з половиною років”, — написав В’ятрович.
Він підкреслив, що досягнув більшість амбітних цілей, які ставив перед собою.
Зокрема, з його слів, Україна вільна від тоталітарної символіки, архіви КГБ відкриті, справедливість щодо учасників визвольного руху відновлено.
“Певен, робота Інституту має тривати. Мають втілитися започатковані інституційні проекти: створення Музею Революції гідності та Архіву національної пам’яті”, — зазначив очільника ІНП.
Він наголосив, що робота з популяризації історії має продовжуватись.
“Я отримав запевнення від Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, що, незважаючи на зміну керівника, Інститут збереже статус органу влади та інструменту політики національної пам‘яті, будуть продовжені формат та напрямки роботи”, — додав В’ятрович.
Як повідомляв УНН, зі слів В’ятровича, декомунізація в Україні торкнулася 26 районів, майже тисячі міст і 52 тисяч вулиць.