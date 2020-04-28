В’ятрович розповів про допит у ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Народний депутат України Володимир В’ятрович розповів, про що йшлося під час допиту в Державному бюро розслідувань і зазначив, що інформації, яку він надав слідчому, вистачить, аби закрити справу. Про це він написав на Facebook, передає УНН.
“Побував на допиті в ДБР. Проінформував слідчого для чого і як ми організували міжнародний форум пам’яті жертв Голодомору.
Певен, що наданої інформації має бути досить, аби закрити цю безглузду справу і не витрачати ані мого часу, ані коштів і часу Державного бюро розслідувань”, — написав В’ятрович.
Як повідомляв УНН раніше, народний депутат України Володимир В’ятрович прийшов на допит у Державне бюро розслідувань щодо справи про організацію міжнародного форуму до 85-х роковин Голодомору.
Раніше нардеп повідомив, що його викликали на допит в ДБР як свідка у справі, ініційованій ще одним нардепом - Максимом Бужанським - за проведення міжнародного форуму, присвяченого 85-м роковинам пам‘яті жертв Голодомору.