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В’ятрович розповів про допит у ДБР

В’ятрович розповів про допит у ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Народний депутат України Володимир В’ятрович розповів, про що йшлося під час допиту в Державному бюро розслідувань і зазначив, що інформації, яку він надав слідчому, вистачить, аби закрити справу. Про це він написав на Facebook, передає УНН.

“Побував на допиті в ДБР. Проінформував слідчого для чого і як ми організували міжнародний форум пам’яті жертв Голодомору.

Певен, що наданої інформації має бути досить, аби закрити цю безглузду справу і не витрачати ані мого часу, ані коштів і часу Державного бюро розслідувань”, — написав В’ятрович.

Як повідомляв УНН раніше, народний депутат України Володимир В’ятрович прийшов на допит у Державне бюро розслідувань щодо справи про організацію міжнародного форуму до 85-х роковин Голодомору.

Раніше нардеп повідомив, що його викликали на допит в ДБР як свідка у справі, ініційованій ще одним нардепом - Максимом Бужанським - за проведення міжнародного форуму, присвяченого 85-м роковинам пам‘яті жертв Голодомору.

Українські Національні Новини

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