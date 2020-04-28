В'ятрович прийшов на допит до ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Народний депутат України Володимир В’ятрович прийшов сьогодні на допит у Державне бюро розслідувань щодо справи про організацію міжнародного форуму до 85-х роковин Голодомору, передає кореспондент УНН.
"Я сьогодні тут викликаний на допит... Я тут для того, щоб почути, в чому зловживання владою в спробі розповісти Україні та світу правду про Голодомор, я тут для того, щоб дізнатися, на що витрачаються наші кошти в цій структурі, яка гордо називається ДБР", - сказав В’ятрович.
Нагадаємо, народний депутат України Володимир В’ятрович пообіцяв 28 квітня з’явитися на допит у Державне бюро розслідувань щодо справи про організацію міжнародного форуму до 85-х роковин Голодомору.