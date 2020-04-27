В’ятрович пообіцяв завтра прийти на допит у ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Народний депутат України Володимир В’ятрович пообіцяв завтра з’явитися на допит у Державне бюро розслідувань щодо справи про організацію міжнародного форуму до 85-х роковин Голодомору. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
"Завтра, 28 квітня, йду на допит у ДБР у справі міжнародного форуму пам’яті Голодомору. О 10:30 перед входом до приміщення Державного бюро розслідувань зроблю заяву з приводу цього допиту", - написав В’ятрович.
За його словами, ДБР кваліфікує організацію міжнародного форуму "Україна пам’ятає, світ визнає" до 85-х роковин Голодомору у 2018 році як "зловживання службовим становищем", погрожуючи йому 5-8 роками в’язниці.
"Ця абсурдна справа – складова тиску проти людей, що системно відстоюють українські національні інтереси України і протидіють "русскому міру". Своєрідна реакція на 15 років моєї праці з відкриття правди про геноцид українців, розсекречення архівів КГБ, національне і світове визнання злочинного характеру Голодомору", - наголосив нардеп.
Нагадаємо, народні депутати від "Європейської солідарності", серед яких Ірина Геращенко, Ахтем Чийгоз, Володимир В'ятрович, та колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк готові взяти на поруки екснардепа Тетяну Чорновол, підозрювану у справі про підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.