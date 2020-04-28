Вятрович рассказал о допросе в ГБР

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Народный депутат Украины Владимир Вятрович, рассказал о чем шла речь во время допроса в Государственном бюро расследований и отметил, что информации, которую он предоставил следователю, хватит, чтобы закрыть дело. Об этом он написал на Facebook, передает УНН.