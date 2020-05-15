ВВП України у І кварталі цього року впав на 1,5%

"Реальний ВВП у I кварталі 2020 року порівняно з попереднім кварталом зменшився на 0,8% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з I кварталом 2019 року зменшився на 1,5%", - повідомили у Держстаті.

Додамо, на фоні пандемії та введених в Україні обмежень у зв'язку з цим Мінекономіки оцінило скорочення ВВП країни у першому кварталі 2020 року на рівні 1,2%, що дещо вище, ніж прогнозувалося раніше.