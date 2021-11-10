Введення в дію рішення РНБО та затвердження списку небезпечних порід собак: порядок денний Кабміну
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 10 листопада, планує розглянути низку проектів законів постанов, зокрема, рішення РНБО про “Стратегію громадської безпеки та цивільного захисту України” та затвердження переліку небезпечних порід собак та передає УНН з посиланням на порядок денний уряду.
Деталі
Загалом на порядку денному Кабміну низка питань.
Тож, зокрема, уряд планує розглянути проект указу Президента України про рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про Стратегію громадської безпеки та цивільного захисту України.
Проектом акту запропоновано увести в дію рішення РНБО "Про Стратегію громадської безпеки та цивільного захисту України. Положення Стратегії спрямовані на зміцнення громадської безпеки та вдосконалення цивільного захисту формування безпекового середовища.
Урядовці також розглянуть проект постанови Кабміну про деякі питання щодо небезпечних порід собак. Проектом акта пропонується затвердити перелік небезпечних порід собак. До переліку входить 52 породи та метиси всіх зазначених порід, серед яких зокрема, Ротвейлер, Доберман, Вовкодав ірландський, Бульмастиф, Вівчарка голландська, Вівчарка грецька, Піт-бультер’єр американський.
Також на порядку денному — утворення Національного органу з питань протимінної діяльності.
Окрім того, уряд планує розглянути проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України про друкований засіб масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, в якому у 2022 році розміщуються повістки про виклик осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, та інші відомості, про затвердження плану заходів щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності у Пенсійному фонді України на період до 2025 року та про передислокацію військових частин, катерів та суден забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил.
Доповнення
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