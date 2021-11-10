Введение в действие решения СНБО и утверждение списка опасных пород собак: повестка дня Кабмина

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 25703 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 54174 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 75097 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 228331 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 130663 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 399266 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316161 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215018 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244934 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255572 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.1м/с
62%
Популярные новости

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12326 просмотра

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 8588 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 7144 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 9242 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 20277 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 5172 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 139027 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 228331 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 399266 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 259761 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12357 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21562 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50208 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74889 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59820 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Введение в действие решения СНБО и утверждение списка опасных пород собак: повестка дня Кабмина

Киев • УНН

 • 25389 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 10 ноября, планирует рассмотреть ряд проектов законов и постановлений, в частности, решение СНБО о “Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины” и утверждение перечня опасных пород собак и передает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.

Введение в действие решения СНБО и утверждение списка опасных пород собак: повестка дня Кабмина

Детали

В целом на повестке дня Кабмина ряд вопросов.

Поэтому, в частности, правительство планирует рассмотреть проект указа Президента Украины о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины.

Проектом акта предложено ввести в действие решение СНБО "О Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины. Положения стратегии направлены на укрепление общественной безопасности и совершенствование гражданской защиты формирования безопасности среды.

Чиновники также рассмотрят проект постановления Кабмина о некоторых вопросах относительно опасных пород собак. Проектом акта предлагается утвердить перечень опасных пород собак. В перечень входит 52 породы и метисы всех указанных пород, среди которых в частности, Ротвейлер, Доберман, Волкодав ирландский, Бульмастиф, Овчарка голландская, Овчарка греческая, Пит-бультерьер американский.

Также в повестке дня — Образование Национального органа по вопросам противоминной деятельности.

Кроме того, правительство планирует рассмотреть проекты распоряжений Кабинета Министров Украины о печатном средстве массовой информации общегосударственной сферы распространения, в котором в 2022 году размещаются повестки о вызове лиц, участвующих в уголовном производстве, и другие сведения, о утверждении плана мероприятий по введению международных стандартов финансовой отчетности в Пенсионном фонде Украины на период до 2025 года и о передислокации военных частей, катеров и судов обеспечения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил.

Дополнение

В Херсонской области полицейскому пришлось применить табельное оружие, чтобы спасти от агрессивных животных троих детей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,633.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.48