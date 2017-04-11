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Ввечері в Києві пройде дощ

Ввечері в Києві пройде дощ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Києві сьогодні за прогнозами синоптиків ввечері буде дощова погода, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

Вітер сьогодні, за прогнозами синоптиків, повинен бути південно-західний, поривчастий зі швидкістю 5-12 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні +14+16°С тепла вдень, а вночі+6+8°С тепла.

Як повідомляв УНН, у західній частині України атмосферний фронт принесе дощі та зниження температури повітря до +7+12°С тепла. На решті території протягом дня очікується +12+18°С градусів та суха переважно сонячна погода.

Українські Національні Новини

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