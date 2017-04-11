Вечером в Киеве пройдет дождь

Ветер сегодня, по прогнозам синоптиков, должен быть юго-западный, порывистый со скоростью 5-12 м / с.

Температура установится на уровне + 14 + 16 ° С тепла днем, а ночью 6 + 8 ° С тепла.

Как сообщал УНН, в западной части Украины атмосферный фронт принесет дожди и понижение температуры воздуха до + 7 + 12 ° С тепла. На остальной территории в течение дня ожидается + 12 + 18 ° С градусов и сухая преимущественно солнечная погода.