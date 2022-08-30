Ввечері окупанти ракетами обстріляли Баштанський район
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Оперативне командування «Південь» повідомило, що ввечері окупанти ракетами обстріляли Баштанський район у Миколаївській області, передає УНН.
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Ввечері двома зенітними ракетами С-300 атаковано Баштанський район.
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«Внаслідок розриву ракет є пошкодження приватних будинків, попередньо постраждалих нема», — йдеться у повідомленні.
Інформація з приводу руйнувань та постраждалих — уточнюється.
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