Вечером оккупанты ракетами обстреляли Баштанский район
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Оперативное командование «Юг» сообщило, что вечером оккупанты ракетами обстреляли Баштанский район в Николаевской области, передает УНН.
Цитата
Вечером двумя зенитными ракетами С-300 атакован Баштанский район.
Цитата
«В результате разрыва ракет есть повреждения частных домов, предварительно пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Информация о разрушениях и пострадавших — уточняется.
Напомним
Вооруженные силы Украины начали наступательные действия во многих направлениях юга. Как сообщила журналисту УНН представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк, украинские защитники прорвали первый рубеж обороны россиян.