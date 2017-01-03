Вулицями Миколаєва вештався п’яний чоловік із гранатою та пістолетом

Як стало відомо, 2 січня близько опівночі, увагу наряду поліції, який патрулював територію парку, привернув незнайомець із рюкзаком за плечима. Ззовні було схоже, що чоловік знаходиться у стані сп’яніння.

Поспілкувавшись із перехожим, поліцейські з’ясували, що в рюкзаку молодика лежить граната та предмет, схожий на пістолет.

На місці події фахівці вибухо-технічної служби ГУ НП в Миколаївської області встановили, що знайдена граната Ф1 є муляжем. Вилучений пістолет направлено на експертизу до Миколаївського НДЕКЦ при МВС України.

Пояснити, звідки у нього озброєння, 27-річний перехожий відмовився. Наразі правоохоронці встановлюють шляхи надходження зброї до чоловіка.

Слідчим відділенням Центрального відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.