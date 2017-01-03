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По улицам Николаева бродил пьяный мужчина с гранатой и пистолетом

Киев • УНН

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НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 3 января. УНН. В Николаеве на территории парка "Победа" полицейские задержали пьяного мужчину с оружием. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как стало известно, 2 января около полуночи, внимание наряда полиции, который патрулировал территорию парка, привлек незнакомец с рюкзаком за плечами. Внешне было похоже, что он находится в состоянии опьянения.

Пообщавшись с прохожим, полицейские выяснили, что в рюкзаке молодого человека лежит граната и предмет, похожий на пистолет.

На месте происшествия специалисты взрыво-технической службы ГУ НП в Николаевской области установили, что найденная граната Ф1 является муляжом. Изъятый пистолет направлен на экспертизу в Николаевский НИЭКЦ при МВД Украины.

Объяснить, откуда у него вооружение, 27-летний прохожий отказался. Сейчас правоохранители устанавливают пути поступления оружия к мужчине.

Следственное отделение Центрального отдела полиции начало уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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