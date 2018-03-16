Вулиці Києва патрулюють озброєні автоматами поліцейські та нацгвардійці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Озброєні автоматами поліцейські та бійці Національної гвардії України почали патрулювати вулиці Києва у рамках посилення охорони громадського порядку. Про це УНН повідомили у МВС України.
“Це — посилення охорони правопорядку”, — зазначили у МВС.
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На запитання, які передумови і скільки це триватиме у відомстві відповіли: “Стільки, скільки буде потрібно”.
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Нагадаємо, у столиці затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про мінування Верховної Ради України.