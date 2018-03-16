Улицы Киева патрулируют вооруженные автоматами полицейские и нацгвардейци
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Вооруженные автоматами полицейские и бойцы Национальной гвардии Украины начали патрулировать улицы Киева в рамках усиления охраны общественного порядка. Об этом сообщили УНН в МВД Украины.
"Это - усиление охраны правопорядка", - отметили в МВД.
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На вопрос, какие предпосылки и сколько это будет продолжаться в ведомстве ответили: "Столько, сколько нужно".
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Напомним, в столице задержали мужчину за ложное сообщение о минировании Верховной Рады Украины.