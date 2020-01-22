Вучич: Сербія буде співпрацювати з РФ і Китаєм попри невдоволення Заходу

"Я кілька разів говорив, що ситий по горло повчаннями про те, як ми контактуємо з Росією і Китаєм. Не кажіть мені про контакти з Китаєм, у мене в три-чотири рази менше контактів з Сі Цзіньпіном, ніж у європейських країн. Вони використовують будь-яку можливість заробляти гроші", - заявив Вучич.

Та ж ситуація, за його словами, з Москвою.

"Коли їм потрібен Путін, це нормально, але хто ви? Що ж, ми суверенні і незалежні, ми також будемо співпрацювати з Росією і Китаєм. Ми на європейському шляху, але будемо продовжувати добру співпрацю і покращувати її для свого народу і своєї країни" , сказав Вучич.

Нагадаємо, раніше президент Сербії заявиляв, що співпраця Сербії і РФ є важливою для майбутнього двох країн.