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Вучич: Сербія буде співпрацювати з РФ і Китаєм попри невдоволення Заходу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Сербія продовжить співпрацювати з Росією і Китаєм. Про це заявив президент Сербії Александар Вучич на полях форуму в Давосі в середу каналу РТС, передає УНН.

Вучич: Сербія буде співпрацювати з РФ і Китаєм попри невдоволення Заходу

"Я кілька разів говорив, що ситий по горло повчаннями про те, як ми контактуємо з Росією і Китаєм. Не кажіть мені про контакти з Китаєм, у мене в три-чотири рази менше контактів з Сі Цзіньпіном, ніж у європейських країн. Вони використовують будь-яку можливість заробляти гроші", - заявив Вучич.

Та ж ситуація, за його словами, з Москвою.

"Коли їм потрібен Путін, це нормально, але хто ви? Що ж, ми суверенні і незалежні, ми також будемо співпрацювати з Росією і Китаєм. Ми на європейському шляху, але будемо продовжувати добру співпрацю і покращувати її для свого народу і своєї країни" , сказав Вучич.

Нагадаємо, раніше президент Сербії заявиляв, що співпраця Сербії і РФ є важливою для майбутнього двох країн.

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