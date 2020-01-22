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Вучич: Сербия будет сотрудничать с РФ и Китаем, несмотря на недовольство Запада

Киев • УНН

 • 17305 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Сербия продолжит сотрудничать с Россией и Китаем. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на полях форума в Давосе в среду каналу РТС, передает УНН.

Вучич: Сербия будет сотрудничать с РФ и Китаем, несмотря на недовольство Запада

"Я несколько раз говорил, что сыт по горло поучениями о том, как мы контактируем с Россией и Китаем. Не говорите мне о контактах с Китаем, у меня в три-четыре раза меньше контактов с Си Цзиньпином, чем у европейских стран. Они используют любую возможность зарабатывать деньги", - заявил Вучич.

Та же ситуация, по его словам, с Москвой.

"Когда им нужен Путин, это нормально, но кто вы? Что же, мы суверенные и независимые, мы также будем сотрудничать с Россией и Китаем. Мы на европейском пути, но будем продолжать хорошее сотрудничество и улучшать его для своего народа и своей страны", - сказал Вучич.

Напомним, ранее президент Сербии заявиляв, что сотрудничество Сербии и РФ важно для будущего двух стран.

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