Вцілілі вітражі в Нотр-Даму запропоновано замінити на роботи сучасних художників

Зокрема Опті говорить про ті вітражи, які були створені в 1850-х роках за ескізами реставратора Ежена Віолле-ле-Дюка.

Він зазначив, що замість частин цих вітражів можуть з'явитися роботи сучасних авторів.

Крім того, архієпископ Парижа ініціював створення комісії з розробки майбутнього інтер'єру собору. Він також запропонував додати Нотр-Даму сучасний стиль, встановивши дизайнерські лавочки з підсвічуванням і зробити сучасні гардероби і туалети для відвідувачів.

Нагадаємо, в результаті пожежі 15 квітня 2019 року в соборі Нотр-Дам-де-Парі обрушилося дві третини даху, повністю згорів готичний шпиль. В даний час співробітники правоохоронних органів Франції розслідують справу щодо ненавмисного спричинення шкоди. За попередньою версією, причиною займання стала необережність під час відновлювальних робіт.