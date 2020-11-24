Уцелевшие витражи в Нотр-Даме предложено заменить на работы современных художников

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 33296 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 53092 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 66170 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 79764 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 110677 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113154 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125490 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Уцелевшие витражи в Нотр-Даме предложено заменить на работы современных художников

Уцелевшие витражи в Нотр-Даме предложено заменить на работы современных художников

Киев  •  УНН

 • 12647 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Архиепископ Парижа Мишель Опти выступил с предложением заменить уцелевшие после пожара в Нотр-Даме витражи на работы современных художников. Об этом пишет Le Parisien, сообщает УНН

В частности Опти говорит о тех витражах, которые были созданы в 1850-х годах по эскизам реставратора Эжена Виолле-ле-Дюка.

Он отметил, что вместо частей этих витражей могут появиться работы современных авторов.

Кроме того, архиепископ Парижа инициировал создание комиссии по разработке будущего интерьера собора. Он также предложил добавить Нотр-Даму современный стиль, установив дизайнерские скамейки с подсветкой и сделать современные гардеробы и туалеты для посетителей.

Напомним, в результате пожара 15 апреля 2019 года в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.

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