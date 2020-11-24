Уцелевшие витражи в Нотр-Даме предложено заменить на работы современных художников

В частности Опти говорит о тех витражах, которые были созданы в 1850-х годах по эскизам реставратора Эжена Виолле-ле-Дюка.

Он отметил, что вместо частей этих витражей могут появиться работы современных авторов.

Кроме того, архиепископ Парижа инициировал создание комиссии по разработке будущего интерьера собора. Он также предложил добавить Нотр-Даму современный стиль, установив дизайнерские скамейки с подсветкой и сделать современные гардеробы и туалеты для посетителей.

Напомним, в результате пожара 15 апреля 2019 года в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.