Уцелевшие витражи в Нотр-Даме предложено заменить на работы современных художников
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Архиепископ Парижа Мишель Опти выступил с предложением заменить уцелевшие после пожара в Нотр-Даме витражи на работы современных художников. Об этом пишет Le Parisien, сообщает УНН.
В частности Опти говорит о тех витражах, которые были созданы в 1850-х годах по эскизам реставратора Эжена Виолле-ле-Дюка.
Он отметил, что вместо частей этих витражей могут появиться работы современных авторов.
Кроме того, архиепископ Парижа инициировал создание комиссии по разработке будущего интерьера собора. Он также предложил добавить Нотр-Даму современный стиль, установив дизайнерские скамейки с подсветкой и сделать современные гардеробы и туалеты для посетителей.
Напомним, в результате пожара 15 апреля 2019 года в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.