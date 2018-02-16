Втручання у вибори: у США висунули звинувачення проти 13 росіян

У документі, який цитує видання, російські організації робили спроби втручання з 2014 року, включаючи вибори в США в 2016 році.

“До 2014 року або близько травня 2014 року стратегія організації включала в себе втручання в президентські вибори в США в 2016 році з метою ”поширити недовіру до кандидатів і політичній системі в цілому", - йдеться в обвинувальному висновку.

В офісі спецпрокурора також відзначили, що уряд звинувачує всіх цих осіб в змові з метою обману Сполучених Штатів.

Так, за даними ЗМІ, п’ятьох росіян звинувачують у крадіжці особистих даних при обтяжуючих обставинах, трьох — в банківському шахрайстві.

Нагадаємо, директор ЦРУ заявив про можливе втручання РФ у вибори в Конгрес 2018 року.