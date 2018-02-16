Вмешательство в выборы: в США выдвинули обвинения против 13 россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В деле о расследовании "вмешательства" РФ в выборы офис спецпрокурора США Роберта Мюллера выдвинул обвинения против 13 россиян и трех российских компаний. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление офиса, передает УНН.
В документе, который цитирует издание, отмечено, что российские организации пытались вмешиватся с 2014 года, включая выборы в США в 2016 году.
"К 2014 году или около мая 2014 стратегия организации включала в себя вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году с целью "распространить недоверие к кандидатам и политической системе в целом", - говорится в обвинительном заключении.
В офисе спецпрокурора также отметили, что правительство обвиняет всех этих лиц в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов.
Так, по данным СМИ, пять россиян обвиняют в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, троих - в банковском мошенничестве.
Напомним, директор ЦРУ заявил о возможном вмешательстве РФ в выборах в Конгресс в 2018 году.