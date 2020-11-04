Втричі менше за британця: стали відомі отримані гонорари Усика та Чісори

Гонорар Усика за цей поєдинок істотно менше, ніж сума, яку отримав Чісора. Гарантована виплата українцеві становить 1,5 млн фунтів стерлінгів (близько 1,7 млн євро), а ось Чісора заробив 4 млн фунтів (близько 4,4 млн євро).

Примітно, що дані цифри не враховують відсоток боксерів від продажу платних трансляцій.

Джерело також заявляє, що якби бій відбувся в травні 2020 року (спочатку так планувалося), то боксери заробили б більше — 6,9 млн. фунтів отримав би Дерек, і 2,2 млн. фунтів — Усик.

Нагадаємо, що Усик переміг Чісору за підсумками суддівських записок.