Втрое меньше британца: стали известны полученные гонорары Усика и Чисоры
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Издание “TOTAL SPORTAL” обнародовало данные о полученных гонорарах участников боксерского поединка Александра Усика и Дерека Чисоры, передает УНН.
Гонорар Усика за этот поединок существенно меньше, чем сумма, которую получил Чисора. Гарантированная выплата украинца составляет 1,5 млн фунтов стерлингов (около 1,7 млн евро), а вот Чисора заработал 4 млн фунтов (около 4,4 млн евро).
Примечательно, что данные цифры не учитывают процент боксеров от продажи платных трансляций.
Источник также заявляет, что если бы бой состоялся в мае 2020 года (сначала так планировалось), то боксеры заработали бы больше — 6,9 млн фунтов получил бы Дерек, и 2,2 млн фунтов — Усик.
Напомним, что Усик победил Чисору по итогам судейских записок.