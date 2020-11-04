Втрое меньше британца: стали известны полученные гонорары Усика и Чисоры

Гонорар Усика за этот поединок существенно меньше, чем сумма, которую получил Чисора. Гарантированная выплата украинца составляет 1,5 млн фунтов стерлингов (около 1,7 млн евро), а вот Чисора заработал 4 млн фунтов (около 4,4 млн евро).

Примечательно, что данные цифры не учитывают процент боксеров от продажи платных трансляций.

Источник также заявляет, что если бы бой состоялся в мае 2020 года (сначала так планировалось), то боксеры заработали бы больше — 6,9 млн фунтов получил бы Дерек, и 2,2 млн фунтов — Усик.

Напомним, что Усик победил Чисору по итогам судейских записок.