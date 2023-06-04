Втрати України в Бахмуті були в 7,5 рази меншими, ніж у росіян – Данілов

Цитата

«З 1 вересня, коли москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 816 осіб (росіян – - ред.) Наші втрати були в 7,5 раза меншими. Ми не маємо права здавати наші міста. Без опору вони б перемогли», - сказав Данілов.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що під час боїв у Бахмуті Донецької області загинуло близько 60 тисяч російських окупантів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Череватий: російські військові, які змінюють "вагнерівців" у Бахмуті, не мотивовані