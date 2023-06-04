Втрати України в Бахмуті були в 7,5 рази меншими, ніж у росіян – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Втрати росії в Бахмуті за більш ніж півроку склали близько 23 тис. окупантів, втрати України менші в 7,5 раза. Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю італійському виданню Corriere, передає УНН.
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«З 1 вересня, коли москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 816 осіб (росіян – - ред.) Наші втрати були в 7,5 раза меншими. Ми не маємо права здавати наші міста. Без опору вони б перемогли», - сказав Данілов.
Доповнення
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що під час боїв у Бахмуті Донецької області загинуло близько 60 тисяч російських окупантів.
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