Потери Украины в Бахмуте были в 7,5 раза меньше, чем у россиян – Данилов

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«С 1 сентября, когда москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибло 22 816 человек (россиян – ред.) Наши потери были в 7,5 раза меньше. Мы не имеем права сдавать наши города. Без сопротивления они бы победили», - сказал Данилов.

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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что во время боев в Бахмуте Донецкой области погибло около 60 тысяч российских оккупантов.

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