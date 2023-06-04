Потери Украины в Бахмуте были в 7,5 раза меньше, чем у россиян – Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Потери россии в Бахмуте за более чем полгода составили около 23 тыс. оккупантов, потери Украины меньшие в 7,5 раза. Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью итальянскому изданию Corriere, передает УНН.
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«С 1 сентября, когда москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибло 22 816 человек (россиян – ред.) Наши потери были в 7,5 раза меньше. Мы не имеем права сдавать наши города. Без сопротивления они бы победили», - сказал Данилов.
Дополнение
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что во время боев в Бахмуте Донецкой области погибло около 60 тысяч российских оккупантов.
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