Втрати окупантів значні, але поки не критичні для рф – розвідка

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"Втрати значні, але вони поки що не критичні для рф, тому що мобілізаційний ресурс у них великий, але ми вже бачимо проблеми, які є. Проблеми насамперед комплектування бойових підрозділів батальйонних тактичних груп, дефіцитних спеціальностей, таких як механіки, водії, навідники гармат, інші такі специфічні спеціальності, які потребують певної підготовки, а не просто призвати й відразу виконувати бойове завдання", - розповів Скібіцький.

Деталі

За його словами, в пунктах постійної дислокації вже не вистачає особового складу, який би сформував достатньо повну батальйонно-тактичну групу або батальйон з однієї частини.

"Вже пішли формуватися такі змішані батальйонно-тактичні групи, батальйони, які включають військовослужбовців з різних військових частин", - сказав Скібіцький.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 38 850 окупантів.