Потери оккупантов значительные, но пока не критичны для рф – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Потери российских оккупантов значительные, но пока не критичны для рф, потому что мобилизационный ресурс у них большой. Об этом на брифинге сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает УНН.
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"Потери значительные, но они пока не критичны для рф, потому что мобилизационный ресурс у них велик, но мы уже видим проблемы, которые есть. Проблемы прежде всего комплектования боевых подразделений батальонных тактических групп, дефицитных специальностей, таких как механики, водители, наводчики пушек, другие такие специфические специальности, которые требуют определенной подготовки, а не просто призвать и сразу выполнять боевое задание", – рассказал Скибицкий.
Детали
По его словам, в пунктах постоянной дислокации уже не хватает личного состава, который бы сформировал достаточно полную батальонно-тактическую группу или батальон из одной части.
"Уже пошли формироваться такие смешанные батальонно-тактические группы, батальоны, включающие военнослужащих из разных воинских частей", – сказал Скибицкий.
Дополнение
С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 38 850 оккупантов.