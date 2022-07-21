За даними Генштабу ЗСУ, ворог безуспішно вів штурмові дії, щоб заволодіти територією Вуглегірської ТЕС.
Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 38 850 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 38 850 окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 21.07 орієнтовно такі:
особового складу – приблизно 38 850 (+100) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1704 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 3912 (+7) од,
артилерійських систем – 859 (+3) од,
РСЗВ – 251 (+1) од,
засоби ППО – 113 (+0) од,
літаків – 221 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 710 (+7),
крилаті ракети – 167 (+0),
кораблі/катери – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2781 (+6) од,
спеціальна техніка – 72 (+2).
У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Слов'янському напрямку.
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