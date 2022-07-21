Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 38 850 окупантів

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 21.07 орієнтовно такі:

особового складу – приблизно 38 850 (+100) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1704 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 3912 (+7) од,

артилерійських систем – 859 (+3) од,

РСЗВ – 251 (+1) од,

засоби ППО – 113 (+0) од,

літаків – 221 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 710 (+7),

крилаті ракети – 167 (+0),

кораблі/катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2781 (+6) од,

спеціальна техніка – 72 (+2).

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Слов'янському напрямку.

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