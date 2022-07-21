По данным Генштаба ВСУ, враг безуспешно вел штурмовые действия, чтобы завладеть территорией Углегорской ТЭС.
Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 38 850 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 38 850 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 21.07 ориентировочно такие:
личного состава – примерно 38 850 (+100) человек ликвидировано,
танков – 1704 (+4) ед,
боевых бронированных машин – 3912 (+7) ед,
артиллерийских систем – 859 (+3) ед,
РСЗО – 251 (+1) ед,
средства ПВО – 113 (+0) ед,
самолетов – 221 (+0) ед,
вертолетов – 188 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 710 (+7),
крылатые ракеты – 167 (+0),
корабли /катера – 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2781 (+6) ед,
специальная техника – 72 (+2).
В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Славянском направлении.
Напомним