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Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 38 850 оккупантов

Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 38 850 оккупантов

Киев • УНН

 • 100957 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 38 850 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 21.07 ориентировочно такие:

личного состава – примерно 38 850 (+100) человек ликвидировано,
танков – 1704 (+4) ед,
боевых бронированных машин – 3912 (+7) ед,
артиллерийских систем  – 859 (+3) ед,
РСЗО – 251 (+1) ед,
средства ПВО  – 113 (+0) ед,
самолетов – 221 (+0) ед,
вертолетов – 188 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 710 (+7),
крылатые ракеты  – 167 (+0),
корабли /катера – 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2781 (+6) ед,
специальная техника  – 72 (+2).

В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Славянском направлении.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, враг безуспешно вел штурмовые действия, чтобы завладеть территорией Углегорской ТЭС.

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