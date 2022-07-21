Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 38 850 оккупантов

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 21.07 ориентировочно такие:

личного состава – примерно 38 850 (+100) человек ликвидировано,

танков – 1704 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 3912 (+7) ед,

артиллерийских систем – 859 (+3) ед,

РСЗО – 251 (+1) ед,

средства ПВО – 113 (+0) ед,

самолетов – 221 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 710 (+7),

крылатые ракеты – 167 (+0),

корабли /катера – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2781 (+6) ед,

специальная техника – 72 (+2).

В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Славянском направлении.

Напомним