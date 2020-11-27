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Втомилися від поганих жартів: австрійське село Fucking перейменують

Втомилися від поганих жартів: австрійське село Fucking перейменують

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Жителі австрійського села зустрінуть Новий рік із новою назвою - Fugging, так як втомилися терпіти глузування над їх покажчиками, особливо у соціальних мережах, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Так, зазначається, що жителі втомилися від Fucking - нинішньої назви, яке, на думку деяких експертів, відноситься ще до 11 століття.

Згідно з протоколом засідання муніципальної ради, опублікованому у четвер, з 1 січня 2021 року село з населенням близько 100 осіб, розташоване за 350 км на захід від Відня, буде називатися Fugging.

За даними видання, останнім часом все більше англомовних туристів зупиняються, щоб сфотографуватися у покажчика на в'їзді в село, іноді зображуючи "хтиві пози" для соціальних мереж.

Повідомляється, що були навіть випадки крадіжки покажчиків, що ведуть до і від села, через що місцевим властям довелося використовувати бетон при установці нових знаків.

За повідомленням австрійської щоденної газети Die Presse, жителі села, відомі як Fuckingers, "втомилися від відвідувачів і їх поганих жартів".

Додамо, як відзначають журналісти, прямо через кордон від села, у німецькій Баварії розташоване село Petting.

Як повідомляв УНН, у Празі, столиці Чехії, одну із площ перейменують на честь вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова.

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