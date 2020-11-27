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Устали от плохих шуток: австрийскую деревню Fucking переименуют

Устали от плохих шуток: австрийскую деревню Fucking переименуют

Киев  •  УНН

 • 23681 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Жители австрийской деревни встретят Новый год с новым названием - Fugging, так как устали терпеть насмешки над их указателями, особенно в социальных сетях, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Так, отмечается, что жители устали от Fucking - нынешнего названия, которое, по мнению некоторых экспертов, относится еще к 11 веку.

Согласно протоколу заседания муниципального совета, опубликованному в четверг, с 1 января 2021 года село с населением в около 100 человек, расположенное в 350 км к западу от Вены, будет называться Fugging.

По данным издания, в последнее время все больше англоязычных туристов останавливаются, чтобы сфотографироваться возле указателя на въезде в село, иногда изображая "похотливые позы" для социальных сетей.

Сообщается, что были даже случаи кражи указателей, ведущих к и от деревни, из-за чего местным властям пришлось использовать бетон при установке новых знаков.

По сообщению австрийской ежедневной газеты Die Presse, жители села, известны как Fuckingers, "устали от посетителей и их плохих шуток".

Добавим, как отмечают журналисты, прямо через границу от села, в немецкой Баварии расположено село Petting.

Как сообщал УНН, в Праге, столице Чехии, одну из площадей переименуют в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.

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