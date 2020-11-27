Устали от плохих шуток: австрийскую деревню Fucking переименуют
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Жители австрийской деревни встретят Новый год с новым названием - Fugging, так как устали терпеть насмешки над их указателями, особенно в социальных сетях, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Так, отмечается, что жители устали от Fucking - нынешнего названия, которое, по мнению некоторых экспертов, относится еще к 11 веку.
Согласно протоколу заседания муниципального совета, опубликованному в четверг, с 1 января 2021 года село с населением в около 100 человек, расположенное в 350 км к западу от Вены, будет называться Fugging.
По данным издания, в последнее время все больше англоязычных туристов останавливаются, чтобы сфотографироваться возле указателя на въезде в село, иногда изображая "похотливые позы" для социальных сетей.
Сообщается, что были даже случаи кражи указателей, ведущих к и от деревни, из-за чего местным властям пришлось использовать бетон при установке новых знаков.
По сообщению австрийской ежедневной газеты Die Presse, жители села, известны как Fuckingers, "устали от посетителей и их плохих шуток".
Добавим, как отмечают журналисты, прямо через границу от села, в немецкой Баварии расположено село Petting.
Как сообщал УНН, в Праге, столице Чехии, одну из площадей переименуют в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.