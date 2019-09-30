Втікаючи від поліції мотоцикліст упав в річку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 вересня близько 00.30 на автодорозі "Славське – Верхня Рожанка" у селі Нижня Рожанка, Сколівського району. Про це Гал-інфо повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.
Попередньо встановлено, що під час патрулювання працівники групи реагування патрульної поліції помітили мотоцикліста, котрий порушив Правила дорожнього руху та керував транспортним засобом з відсутнім номерним знаком.
Законну вимогу поліцейських зупинитись мотоцикліст не виконав, а навпаки - збільшивши швидкість, почав втікати.
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Правоохоронці розпочали переслідування, проте мотоцикліст різко повернув ліворуч, з’їхав з дороги в кювет та впав у річку.
Поліцейські викликали на місце ДТП карету "швидкої" та надали травмованому першу медичну допомогу.
Особу мотоцикліста встановлено - ним виявився дев'ятнадцятирічний мешканець одного з сіл району. Хлопця доставили у лікарню та госпіталізували в реанімаційне відділення.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини події.