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Втікаючи від поліції мотоцикліст упав в річку

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 вересня близько 00.30 на автодорозі "Славське – Верхня Рожанка" у селі Нижня Рожанка, Сколівського району. Про це Гал-інфо повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Втікаючи від поліції мотоцикліст упав в річку

Попередньо встановлено, що під час патрулювання працівники групи реагування патрульної поліції помітили мотоцикліста, котрий порушив Правила дорожнього руху та керував транспортним засобом з відсутнім номерним знаком.

Законну вимогу поліцейських зупинитись мотоцикліст не виконав, а навпаки - збільшивши швидкість, почав втікати.

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Правоохоронці розпочали переслідування, проте мотоцикліст різко повернув ліворуч, з’їхав з дороги в кювет та впав у річку.

Поліцейські викликали на місце ДТП карету "швидкої" та надали травмованому першу медичну допомогу.

Особу мотоцикліста встановлено - ним виявився дев'ятнадцятирічний мешканець одного з сіл району. Хлопця доставили у лікарню та госпіталізували в реанімаційне відділення.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини події.

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