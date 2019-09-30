Убегая от полиции мотоциклист упал в реку
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Дорожно-транспортное происшествие произошла 28 сентября около 00.30 на автодороге "Славское - Верхняя Рожанка" в селе Нижняя Рожанка, Сколевского района. Об этом Гал-инфо сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.
Предварительно установлено, что во время патрулирования работники группы реагирования патрульной полиции заметили мотоциклиста, который нарушил Правила дорожного движения и управлял транспортным средством с отсутствующим номерным знаком.
Законное требование полицейских остановиться мотоциклист не выполнил, а наоборот - увеличив скорость, начал убегать.
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Правоохранители начали преследование, однако мотоциклист резко свернул влево, съехал с дороги в кювет и упал в реку.
Полицейские вызвали на место ДТП карету "скорой" и оказали травмированному первую медицинскую помощь.
Личность мотоциклиста установлена - им оказался девятнадцатилетний житель одного из сел района. Парня доставили в больницу и госпитализировали в реанимационное отделение.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.