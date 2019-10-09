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Втеча на мільйон: хто з Генпрокурорів може стояти за нерозкритою втечею екснардепа Шепелєва з СІЗО

Київ • УНН

 • 39111 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Минуло 5 років відтоді, як колишній народний депутат Олександр Шепелєв здійснив вдалу втечу з-під арешту у напрямку Росії. Подейкують, що за організацією втечі стояли дуже впливові високопосадовці з Генеральної прокуратури України та Державної пенітенціарної служби. Втім, на лаві підсудних вони так і не опинилися. Засуджено було лише дрібних виконавців: двох конвоїрів, ще один конвоїр втік разом із Шепелєвим до Росії і місце його перебування донині невідоме.

Втеча на мільйон: хто з Генпрокурорів може стояти за нерозкритою втечею екснардепа Шепелєва з СІЗО

Свою версію тих подій розповів в ексклюзивному коментарі УНН колишній керівник Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький, за якого підозрюваний у вбивствах та розкраданні коштів "Родовід банку" Шепелєв втік із СІЗО через "лікарняну схему".

Втеча обійшлася Шепелєву в 1 млн доларів, вважає Старенький.

"Дана сума була роздана для організації та супроводження втечі. Уточню, що ця інформація - оперативна, вона не має документальних підтверджень та не є юридичним фактом", - зазначив він.

Безпосередніми винуватцями втечі є керівний склад слідчого ізолятора, продовжив ексголова служби. Останні не проінспектували конвойні підрозділи про те, як забезпечується охорона арештантів. У результаті Шепелєв втік, а відповідальність за це, по факту, ніхто не поніс, розповідає Старенький.

"Лише два молодших офіцери, які були в конвої, отримали умовні терміни покарання за угодами зі слідством. Тобто фактично покарання не понесли. Керівники СІЗО: перший заступник, начальник, начальник медчастини - навіть не притягувалися до кримінальної відповідальності", - уточнив ексголова пенітенціарної служби.

Шепелєва вивозили до лікарні двічі, нагадав Старенький. Вперше за Генерального прокурора Олега Махніцького. Але тоді пенітенціарна служба поінформувала Генпрокуратуру, і та оперативно повернула Шепелєва до СІЗО. Але через кілька тижнів Махніцького звільнили з посади, і новим керівником ГПУ став Віталій Ярема. Саме його Старенький вважає одним із головних організаторів втечі Шепелєва.

"Віталій Ярема та два моїх заступники: Віталій Ошовський та Ігор Артеменко - причетні до цієї втечі. Артеменко підписав дозвіл на вивіз Шепелєва до лікарні. А Генпрокуратура, якою керували Ярема і його заступник Анатолій Даниленко, удала, що нічого про це не знає. Ба більше, Ярема та Ошовський знайомі багато років. До ГПУ Ярема був начальником міліції Києва, а Ошовський — його заступником. Даниленко, до речі, також працював із Яремою у столичній міліції", - розповів Старенький.

Шепелєв втік з-під арешту не один, а разом з офіцером конвою Олегом Бондаренком. Останній, за інформацією Старенького, сьогодні перебуває у Москві.

"А мене, після того, як я призначив розслідування і видав ряд наказів щодо цього, негайно відсторонили від виконання службових обов'язків. Це сталося на наступний день після втечі Шепелєва. Виконуючим обов'язки голови служби став пан Ошовський — мій заступник і кращий друг пана Яреми", - розповів Старенький.

За втечу з-під арешту Шепелєву винесуть вирок, переконаний Старенький. Однак малоймовірно, що екснардеп сяде за ґрати.

"Втеча з-під варти карається в Україні позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. Скоріш за все, Шепелєву зарахують у термін відбування покарання ті роки, які він перебував під вартою на момент слідства. На додаток — Шепелєва взяли під варту на момент дії закону Савченко. Тому приблизно років шість він за цей злочин вже відбув", - зазначив Старенький.

Нагадаємо, Шепелєв втік з-під арешту у 2014 році та переховувався у Росії. Українські правоохоронці затримали втікача лише у лютому 2018 року. Відтоді він перебуває у місцях ізоляції. Одразу в декількох районних судах нині розглядаються по суті справи проти Шепелєва за обвинуваченням його в організації вбивств та замахах на правоохоронців і банкірів, а також розкраданні коштів "Родовід банку". Справа за фактом його втечі розглядається у Деснянському районному суді. Та на лаві підсудних, як вже зазначено, немає головних організаторів з-поміж високопосадовців, прізвища яких давно звучать публічно.

Як раніше повідомляв УНН, під слідством нині і медексперт Давид Валіахметов, який на замовлення захисту Шепелєва видав висновок про хвороби обвинуваченого, що нібито несумісні з його перебуванням у СІЗО. Цей висновок надалі був використаний захисниками Шепелєва для спроби зміни йому запобіжного заходу.

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