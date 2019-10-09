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Побег на миллион: кто из Генпрокуроров может стоять за нераскрытым побегом экс-нардепа Шепелева из СИЗО

Киев • УНН

 • 39111 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Прошло 5 лет с тех пор, как бывший народный депутат Александр Шепелев совершил удачный побег из-под ареста в направлении России. Говорят, что за организацией побега стояли самые влиятельные чиновники из Генеральной прокуратуры Украины и Государственной пенитенциарной службы. Впрочем, на скамье подсудимых они так и не оказались. Осуждены были только мелкие исполнители: двое конвоиров, еще один конвоир бежал вместе с Шепелевым в Россию и место его нахождения по сей день неизвестно.

Побег на миллион: кто из Генпрокуроров может стоять за нераскрытым побегом экс-нардепа Шепелева из СИЗО

Свою версию тех событий рассказал в эксклюзивном комментарии УНН бывший руководитель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький, при котором подозреваемый в убийствах и хищении средств "Родовид банка" Шепелев сбежал из СИЗО через "больничную схему".

Побег обошелся Шепелеву в 1 млн долларов, считает Старенький.

"Данная сумма была роздана для организации и сопровождения побега. Уточню, что эта информация - оперативная, она не имеет документальных подтверждений и не является юридическим фактом", - отметил он.

Непосредственными виновниками побега является руководящий состав следственного изолятора, продолжил экс-глава службы. Последние не проинспектировали конвойные подразделения о том, как обеспечивается охрана арестантов. В результате Шепелев сбежал, а ответственность за это, по факту, никто не понес, рассказывает Старенький.

"Только два младших офицера, которые были в конвое, получили условные сроки наказания по сделкам со следствием. То есть фактически наказание не понесли. Руководители СИЗО: первый заместитель, начальник, начальник медчасти - даже не привлекались к уголовной ответственности", - уточнил экс-глава пенитенциарной службы.

Шепелева вывозили в больницу дважды, напомнил Старенький. Впервые при Генеральном прокуроре Олеге Махницком. Но тогда пенитенциарная служба сообщила Генпрокуратуре, и та оперативно вернула Шепелева в СИЗО. Но через несколько недель Махницкого уволили с должности, и новым руководителем ГПУ стал Виталий Ярема. Именно его Старенький считает одним из главных организаторов побега Шепелева.

"Виталий Ярема и два моих заместителя: Виталий Ошовский и Игорь Артеменко - причастны к этому побегу. Артеменко подписал разрешение на вывоз Шепелева в больницу. А Генпрокуратура, которой руководили Ярема и его заместитель Анатолий Даниленко, сделала вид, что ничего об этом не знает. Более больше, Ярема и Ошовский знакомы много лет. До ГПУ Ярема был начальником милиции Киева, а Ошовский - его заместителем. Даниленко, кстати, также работал с Яремой в столичной милиции", - рассказал Старенький.

Шепелев сбежал из-под ареста не один, а вместе с офицером конвоя Олегом Бондаренко. Последний, по информации Старенького, сегодня находится в Москве.

"А меня, после того, как я назначил расследование и издал ряд приказов по этому поводу, немедленно отстранили от исполнения служебных обязанностей. Это произошло на следующий день после побега Шепелева. Исполняющим обязанности главы службы стал господин Ошовский - мой заместитель и лучший друг господина Яремы", - рассказал Старенький.

За побег из-под ареста Шепелеву вынесут приговор, убежден Старенький. Однако маловероятно, что экс-нардеп сядет за решетку.

"Побег из-под стражи наказывается в Украине лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Скорее всего, Шепелеву зачислят в срок отбывания наказания те годы, которые он находился под стражей на момент следствия. В дополнение - Шепелева взяли под стражу на момент действия закона Савченко. Поэтому примерно лет шесть он за это преступление уже отбыл", - отметил Старенький.

Напомним, Шепелев сбежал из-под ареста в 2014 году и скрывался в России. Украинские правоохранители задержали беглеца только в феврале 2018 года. С тех пор он находится в местах изоляции. Сразу в нескольких районных судах сейчас рассматриваются по существу дела против Шепелева по обвинению его в организации убийств и покушениях на правоохранителей и банкиров, а также хищении средств "Родовид банка". Дело по факту его побега рассматривается в Деснянском районном суде. И на скамье подсудимых, как уже отмечено, нет главных организаторов среди чиновников, фамилии которых давно звучат публично.

Как ранее сообщал УНН, под следствием сейчас и медэксперт Давид Валиахметов, который по заказу защиты Шепелева выдал заключение о болезнях обвиняемого, которые якобы несовместимы с его пребыванием в СИЗО. Этот вывод в дальнейшем был использован защитниками Шепелева для попытки изменения ему меры пресечения.

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