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ВСУ залишив у силі визнання 60 договорів "Укрнафти" недійсними - НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Верховний Суд України підтримав НАБУ у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу нафтопродуктів. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України, передає УНН. 

ВСУ залишив у силі визнання 60 договорів "Укрнафти" недійсними - НАБУ

“14 серпня 2018 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду (далі — ВС) підтримав правову позицію НАБУ щодо наявності підстав для визнання недійсними 60 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів, укладених між ПАТ „Укрнафта“ та ТОВ „Котлас“ на загальну суму 2,94 млрд грн”, — йдеться у повідомленні.

Таким чином Верховний суд залишив без змін постанову суду апеляційної інстанції у справі за позовом НАБУ до ПАТ “Укрнафта” та ТОВ “Котлас” про визнання недійсними зазначених договорів.

Відтак, ПАТ “Укрнафта” (50%+1 акція належать НАК “Нафтогаз України”, яка, в свою чергу, повністю належить державі) отримала законні підстави для стягнення 2,94 млрд грн із метою відшкодування заподіяної шкоди.

Як зазначається, позовна заява НАБУ ґрунтувалась на матеріалах кримінального провадження, розслідування у якому здійснюють детективи Національного бюро з серпня 2016 року. У рамках цієї справи досліджуються факти можливого зловживання службовим становищем посадовцями ПАТ “Укрнафта” та низки комерційних компаній з метою заволодіння сирою нафтою на загальну суму понад 7,7 млрд грн.

Нагадаємо, 20 березня Київський апеляційний господарський суд частково задовольнив позовну заяву Національного бюро до ПАТ “Укрнафта” та ТОВ “Котлас” та визнав недійсними 60 угод купівлі-продажу нафтопродуктів на загальну суму 2,94 млрд грн.

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