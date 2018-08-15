ВСУ оставил в силе признание 60 договоров "Укрнафты" недействительными - НАБУ

“14 августа 2018 года Кассационный суд в составе Верховного Суда (далее — ВС) поддержал правовую позицию НАБУ о наличии оснований для признания недействительными 60 договоров купли-продажи нефтепродуктов, заключенных между ОАО ”Укрнафта“ и ООО ”Котлас“ на общую сумму 2, 94 млрд грн”, - говорится в сообщении.

Таким образом Верховный суд оставил без изменений постановление суда апелляционной инстанции по иску НАБУ к ОАО “Укрнафта” и ООО “Котлас” о признании недействительными указанных договоров.

Поэтому, ПАО “Укрнафта” (50% + 1 акция принадлежат НАК “Нафтогаз Украины”, которая, в свою очередь, полностью принадлежит государству) получила законные основания для взыскания 2,94 млн грн с целью возмещения причиненного вреда.

Как отмечается, исковое заявление НАБУ основывалась на материалах уголовного производства, расследование по которому осуществляют детективы Национального бюро с августа 2016 года. В рамках этого дела исследуются факты возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО “Укрнафта” и ряда коммерческих компаний с целью завладения сырой нефтью на общую сумму более 7,7 млрд грн.

Напомним, 20 марта Киевский апелляционный хозяйственный суд частично удовлетворил исковое заявление Национального бюро в ОАО “Укрнафта” и ООО “Котлас” и признал недействительными 60 договоров купли-продажи нефтепродуктов на общую сумму 2,94 млн грн.