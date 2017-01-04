ВСУ переніс розгляд зміни підсудності досудового розслідування щодо В.Януковича на 17 січня

Відповідне рішення колегія суддів ухвалила через те, що адвокат В.Януковича Віталій Сердюк не з'явився на засідання у зв’язку з тим, що до 10 січня перебуває у відпустці.

"Клопотання захисника направлено, на мою думку, лише на затягування процесу розгляду клопотання про спеціальне досудове розслідування в кримінальному провадженні за підозрою Віктора Януковича. На мою думку, було можливо розгляд здійснити без захисника, тому що саме клопотання захисту є необґрунтованим і безпідставним та таким, що не підлягає задоволенню, але суд все ж таки вирішив відкласти судовий розгляд для того, щоб надати можливість захисникам висловити свою позицію", - сказав начальник відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Максим Крим журналістам після засідання суду.

Він нагадав, що вчора Апеляційний суд Києва розглядав аналогічне клопотання сторони захисту і відмовив у його задоволенні, залишивши підсудність за Печерським районним судом Києва.

"Воно визнано таким, що не підлягає задоволенню як безпідставне та незаконне", - сказав представник сторони обвинувачення.

Разом з тим, за його словами, колегія суддів також відмовила адвокатам у задоволенні клопотання про проведення допиту В.Януковича за допомогою скайп-зв'язку.

Раніше сторона захисту звернулася до суду з вимогою забезпечити допит В.Януковича.