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ВСУ перенес рассмотрение изменения подсудности досудебного расследования в отношении В.Януковича на 17 января

Киев • УНН

 • 6790 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Высший специализированный суд Украины отложил рассмотрение ходатайства стороны защиты об изменении подсудности специального предварительного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича на 11:00 вторника, 17 января, передает корреспондент УНН.

Соответствующее решение коллегия судей приняла из-за того, что адвокат В.Януковича Виталий Сердюк не явился на заседание в связи с тем, что до 10 января находится в отпуске.

"Ходатайство защитника направлено, по моему мнению, только на затягивание процесса рассмотрения ходатайства о специальном досудебном расследовании в уголовном производстве по подозрению Виктора Януковича. По моему мнению, было возможно рассмотрение осуществить без защитника, так как именно ходатайство защиты является необоснованным и безосновательным и таким, что не подлежит удовлетворению, но суд все же решил отложить судебное разбирательство для того, чтобы дать возможность защитникам выразить свою позицию ", - сказал начальник отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Максим Крым журналистам после заседания суда.

Он напомнил, что вчера Апелляционный суд Киева рассматривал аналогичное ходатайство стороны защиты и отказал в его удовлетворении, оставив подсудность за Печерским районным судом Киева.

"Оно признано не подлежащим удовлетворению как безосновательное и незаконное", - сказал представитель стороны обвинения.

Вместе с тем, по его словам, коллегия судей отказала адвокатам в удовлетворении ходатайства о проведении допроса В.Януковича с помощью скайп-связи.

Ранее сторона защиты обратилась в суд с требованием обеспечить допрос В.Януковича .

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