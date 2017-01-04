ВСУ перенес рассмотрение изменения подсудности досудебного расследования в отношении В.Януковича на 17 января
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Высший специализированный суд Украины отложил рассмотрение ходатайства стороны защиты об изменении подсудности специального предварительного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича на 11:00 вторника, 17 января, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение коллегия судей приняла из-за того, что адвокат В.Януковича Виталий Сердюк не явился на заседание в связи с тем, что до 10 января находится в отпуске.
"Ходатайство защитника направлено, по моему мнению, только на затягивание процесса рассмотрения ходатайства о специальном досудебном расследовании в уголовном производстве по подозрению Виктора Януковича. По моему мнению, было возможно рассмотрение осуществить без защитника, так как именно ходатайство защиты является необоснованным и безосновательным и таким, что не подлежит удовлетворению, но суд все же решил отложить судебное разбирательство для того, чтобы дать возможность защитникам выразить свою позицию ", - сказал начальник отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Максим Крым журналистам после заседания суда.
Он напомнил, что вчера Апелляционный суд Киева рассматривал аналогичное ходатайство стороны защиты и отказал в его удовлетворении, оставив подсудность за Печерским районным судом Киева.
"Оно признано не подлежащим удовлетворению как безосновательное и незаконное", - сказал представитель стороны обвинения.
Вместе с тем, по его словам, коллегия судей отказала адвокатам в удовлетворении ходатайства о проведении допроса В.Януковича с помощью скайп-связи.
Ранее сторона защиты обратилась в суд с требованием обеспечить допрос В.Януковича .