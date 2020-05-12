Вступники з Донбасу та Криму зможуть за спрощеною процедурою вступити до понад 90 вишів - МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У 2020 році перелік вищих навчальних закладів, до яких за спрощеною процедурою можуть вступити жителі тимчасово окупованих Криму та Донбасу, розширився до 91. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.
“У 2020 році перелік уповноважених закладів вищої освіти, до яких за спрощеною процедурою можуть вступати жителі тимчасово окупованих територій Донбасу та АРК Крим (міста Севастополь), розширився до 91 університету”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що із них 77 закладів вищої освіти підпорядковані МОН, а 14 – МОЗ, МВС та Мінкультури.
“Важливо, що у 2020 році жителі Криму та Донбасу зможуть вступати в будь-який з цих 91 закладів, де працюватимуть освітні центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна”, без складання ЗНО”, – сказала начальник головного управління вищої освіти Міністерства освіти і науки Світлана Кретович.
Вказано, що такі освітні центри працюватимуть на базі підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Державного закладу “Луганський державний медичний університет”, Донецького національного медичного університету.
Окрім того, освітні центри працюватимуть на базі підпорядкованих Міністерству культури та інформаційної політики Маріупольської філії Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, Харківської державної академії культури, Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського, Харківської державної академії дизайну і мистецтв, коледжу Луганської державної академії культури і мистецтв, Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової та Львівської національної академії мистецтв.
Також абітурієнти зможуть подати документи до підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ Донецького юридичного інституту МВС України, Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка та Одеського державного університету внутрішніх справ. Інші вищі навчальні заклади, у яких працюють освітні центри, можна знайти на сайті МОН.
“Спрощені умови вступу для мешканців тимчасово окупованих територій АРК Крим (м. Севастополь), Донецької та Луганської областей, передбачені законодавством, у 2020 році не зазнали змін. Вступники з АР Крим та Севастополя беруть участь у конкурсі в межах квоти №2, доступної у кожному з цих закладів вищої освіти. А вступники з території проведення ООС вступають у ці заклади, беручи участь у загальному конкурсі, отримавши бали за вступні іспити”, - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, вступна кампанія в Україні розпочнеться на місяць пізніше.