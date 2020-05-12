Абитуриенты из Донбасса и Крыма смогут по упрощенной процедуре вступить в более чем 90 вузов - МОН

“В 2020 году перечень уполномоченных учреждений высшего образования, к которым по упрощенной процедуре могут вступать жители временно оккупированных территорий Донбасса и АРК Крым (города Севастополь), расширился до 91 университета”, — говорится в сообщении.

Указано, что из них 77 учреждений высшего образования подчинены МОН, а 14 — Минздраву, МВД и Минкультуры.

“Важно, что в 2020 году жители Крыма и Донбасса смогут поступать в любой из этих 91 заведений, где будут работать образовательные центры „Донбасс-Украина“ и „Крым-Украина“, без прохождения ВНО”, — сказала начальница главного управления высшего образования Министерства образования и науки Светлана Кретович.

Указано, что такие образовательные центры будут работать на базе подчиненных Министерству здравоохранения Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, Государственного учреждения “Луганский государственный медицинский университет”, Донецкого национального медицинского университета.

Кроме того, образовательные центры будут работать на базе подчиненных Министерству культуры и информационной политики Мариупольского филиала Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, Харьковской государственной академии культуры, Харьковского национального университета искусств имени И.П. Котляревского, Харьковской государственной академии дизайна и искусств, колледжа Луганской государственной академии культуры и искусств, Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой и Львовской национальной академии искусств.

Также абитуриенты смогут подать документы в подчиненных Министерству внутренних дел Донецкого юридического института МВД Украины, Луганского государственного университета внутренних дел имени Э.А. Дидоренко и Одесского государственного университета внутренних дел. Другие высшие учебные заведения, в которых работают образовательные центры, можно найти на сайте МОН.

“Упрощенные условия поступления для жителей временно оккупированных территорий АРК Крым (г. Севастополь), Донецкой и Луганской областей, предусмотренные законодательством, в 2020 году не претерпели изменений. Поступающие из АР Крым и Севастополя участвуют в конкурсе в пределах квоты № 2, доступной в каждом из этих учреждений высшего образования. А поступающие с территории проведения ООС вступают в эти заведения, принимая участие в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены”, — добавили в пресс-службе.

Напомним, вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже.