Абитуриенты из Донбасса и Крыма смогут по упрощенной процедуре вступить в более чем 90 вузов - МОН

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 32393 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 70743 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 117858 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 111047 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 63613 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72520 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186695 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150449 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158425 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138596 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.9м/с
41%
Популярные новости

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11338 просмотра

ССО "Рейнджер" совершили молниеносный налет: два оккупанта ликвидированы, трое взяты в плен

15 апреля, 16:03 • 10188 просмотра

Заслушал доклад о защите от российских атак, а также о ситуации с экспортом зерна: Зеленский провел совещание в Одессе

15 апреля, 16:12 • 9866 просмотра

Все еще "не понимают" кремль: в рф угрожают Польше, странам Балтии и остерегаются НАТО

15 апреля, 16:31 • 10293 просмотра

Украл телефон у раненого: полиция задержала вора на месте ракетного удара в Сумах

15 апреля, 16:48 • 9496 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 117858 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 111047 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 87380 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99489 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129473 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 5906 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11355 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14116 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16895 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18883 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Абитуриенты из Донбасса и Крыма смогут по упрощенной процедуре вступить в более чем 90 вузов - МОН

Киев • УНН

 • 13519 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В 2020 году перечень высших учебных заведений, в которых по упрощенной процедуре могут вступить жители временно оккупированных Крыма и Донбасса, расширился до 91. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Абитуриенты из Донбасса и Крыма смогут по упрощенной процедуре вступить в более чем 90 вузов - МОН

“В 2020 году перечень уполномоченных учреждений высшего образования, к которым по упрощенной процедуре могут вступать жители временно оккупированных территорий Донбасса и АРК Крым (города Севастополь), расширился до 91 университета”, — говорится в сообщении.

Указано, что из них 77 учреждений высшего образования подчинены МОН, а 14 — Минздраву, МВД и Минкультуры.

“Важно, что в 2020 году жители Крыма и Донбасса смогут поступать в любой из этих 91 заведений, где будут работать образовательные центры „Донбасс-Украина“ и „Крым-Украина“, без прохождения ВНО”, — сказала начальница главного управления высшего образования Министерства образования и науки Светлана Кретович.

Указано, что такие образовательные центры будут работать на базе подчиненных Министерству здравоохранения Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, Государственного учреждения “Луганский государственный медицинский университет”, Донецкого национального медицинского университета.

Кроме того, образовательные центры будут работать на базе подчиненных Министерству культуры и информационной политики Мариупольского филиала Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, Харьковской государственной академии культуры, Харьковского национального университета искусств имени И.П. Котляревского, Харьковской государственной академии дизайна и искусств, колледжа Луганской государственной академии культуры и искусств, Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой и Львовской национальной академии искусств.

Также абитуриенты смогут подать документы в подчиненных Министерству внутренних дел Донецкого юридического института МВД Украины, Луганского государственного университета внутренних дел имени Э.А. Дидоренко и Одесского государственного университета внутренних дел. Другие высшие учебные заведения, в которых работают образовательные центры, можно найти на сайте МОН.

“Упрощенные условия поступления для жителей временно оккупированных территорий АРК Крым (г. Севастополь), Донецкой и Луганской областей, предусмотренные законодательством, в 2020 году не претерпели изменений. Поступающие из АР Крым и Севастополя участвуют в конкурсе в пределах квоты № 2, доступной в каждом из этих учреждений высшего образования. А поступающие с территории проведения ООС вступают в эти заведения, принимая участие в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены”, — добавили в пресс-службе.

Напомним, вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.73
Bitcoin
$83,157.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,282.80
Ethereum
$1,584.23