Вступна кампанія-2020: до закладів профтехосвіти вступили понад 100 тис. людей

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У 2020 році до закладів професійно-технічної освіти вступили 106 402 людини, зокрема, на професії загальнодержавного значення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН.

"У 2020 році 106 402 вступники обрали для навчання заклади професійно-технічної освіти. З них за регіональним замовленням зараховано 95 930 осіб, а за держзамовленням, зокрема за професіями загальнодержавного значення, розпочали навчання 10 472 особи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навіть ця кількість набору не відповідає реальній потребі ринку праці.

ТОП-5 регіонів, які отримали найбільше заяв на навчання за державним замовленням, зокрема для підготовки за професіями загальнодержавного значення (МОН):

• Дніпропетровська область – 1251 учень (93% від запланованого обсягу);

• Харківська область – 947 (94%);

• Запорізька область – 750 (97%);

• Львівська область – 732 (84%);

• Донецька область – 711 (75%).

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що підштовхує Кабмін активно запроваджувати дуальну освіту.

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