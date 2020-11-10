Вступна кампанія-2020: до закладів профтехосвіти вступили понад 100 тис. людей

"У 2020 році 106 402 вступники обрали для навчання заклади професійно-технічної освіти. З них за регіональним замовленням зараховано 95 930 осіб, а за держзамовленням, зокрема за професіями загальнодержавного значення, розпочали навчання 10 472 особи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навіть ця кількість набору не відповідає реальній потребі ринку праці.

ТОП-5 регіонів, які отримали найбільше заяв на навчання за державним замовленням, зокрема для підготовки за професіями загальнодержавного значення (МОН):

• Дніпропетровська область – 1251 учень (93% від запланованого обсягу);

• Харківська область – 947 (94%);

• Запорізька область – 750 (97%);

• Львівська область – 732 (84%);

• Донецька область – 711 (75%).

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що підштовхує Кабмін активно запроваджувати дуальну освіту.