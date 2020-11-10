Вступительная кампания-2020: в учреждения профтехобразования поступили более 100 тыс. человек

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. В 2020 году в учреждения профессионально-технического образования поступили 106 402 человека, в частности, на профессии общегосударственного значения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"В 2020 году 106 402 абитуриента выбрали для обучения учреждения профессионально-технического образования. Из них по региональному заказу зачислены 95 930 человек, а по госзаказу, в частности по профессиям общегосударственного значения, начали обучение 10 472 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что даже это количество набора не соответствует реальной потребности рынка труда.

ТОП-5 регионов, которые получили больше всего заявлений на обучение по государственному заказу, в том числе для подготовки по профессиям общегосударственного значения (МОН):

• Днепропетровская область - 1251 ученик (93% от запланированного объема)

• Харьковская область - 947 (94%);

• Запорожская область - 750 (97%);

• Львовская область - 732 (84%);

• Донецкая область - 711 (75%).

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что подталкивает Кабмин активно внедрять дуальное образование.

Украинские Национальные Новости

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